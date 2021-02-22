В Нацбанке рассчитывают на 3 млрд долл. инвестиций Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует возобновление притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2021 году на уровне 3 млрд долл. после их оттока в 2020 году на уровне 100 млн долл. (отток чистых ПИИ составил 420 млн долл.). Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Интерфакс-Украина.



"В 2021 году приток ПИИ возобновится (3 млрд долл.) на фоне стабилизации макроэкономической ситуации в Украине. В отличие от кризисного 2020 года в 2021 году ожидается рост прибыли предприятий с иностранным капиталом. Это повлияет на то, что взнос реинвестированных доходов в поступление ПИИ вновь будет положительным", - отметили в НБУ.



"Приток "новых" инвестиций из-за границы останется на уровне предыдущего года", - добавили в Нацбанке.



По его прогнозам, в 2022-2023 годах по базовому сценарию поступления ПИИ продолжат расти умеренными темпами (4-5 млрд долл.), а более существенный приток ПИИ может начаться в случае ускорения структурных реформ и процесса большой приватизации.



Как указали в центробанке, наибольший объем ПИИ без учета реинвестированных доходов по итогам января-сентября 2020 года поступил в предприятия по производству электроэнергии, газа, водоснабжения; в операции с недвижимостью; транспорт; пищевую промышленность.



"В то же время наиболее отрицательные значения реинвестированной прибыли были зафиксированы в химическом и металлургическом производстве", - указали в пресс-службе НБУ.



Притоку инвестиций в нынешнем году будут способствовать реформы судебной и правоохранительной системы, демонополизация экономики и борьба с "тенью", проведение прозрачной приватизации и усовершенствование корпуправления в госсекторе, развитие инфраструктуры и продолжение сотрудничества с МВФ, полагают в НБУ.



"Фундаментом для благоприятного инвестклимата и притока инвестиций является макроэкономическая и финансовая стабильность, в обеспечении которой главенствующую роль играет правительство и НБУ. Поэтому важным является сохранение умеренной фискальной политики", - подчеркнули в центробанке.



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