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Если МВФ не даст транш, у нас есть план Б – Зеленский

22.02.21 11:39 , РБК Украина
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Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2021 года. На случай проблем с этим у государства есть "план Б". Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме "Украина 30".

"Я уверен в этом, что Украина получит транш МВФ до конца года, - ред.). У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет - у нас всегда есть "план Б, план В", - отметил президент.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Стороны не договорились о пересмотре программы stand by.

В период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы. В частности, обсуждали усиление управления Национальным банком, улучшение законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления, а также мер, направленных на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

Кроме того, обсуждались законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводству и мер в секторе энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина хочет переформатировать меморандум с МВФ, в том числе из-за вопроса тарифов на газ.

При этом правительство не рассматривает вариант того, что МВФ не выделит транш в 2021 году.

МинПром

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