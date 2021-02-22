2021 год может стать успешным для экспорта украинского ЖРС - мнение Агентство Fitch прогнозирует, что в 2021 году мировые цены на ЖРС удержаться на уровне 120 долл/т. Для украинского ГМК это дает возможность улучшить экспортные показатели в денежном выражении, считает народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что в 2020 году отрасль нарастила экспорт руды и железорудных концентратов на 16%, до 46,3 млн т. В финансовом выражении прирост составил 24,8%, а общая выручка - 4,24 млрд долл. Основное экспортное - китайский рынок, на который приходится 60% экспорта нашего ЖРС. В Польшу поставляется 8%, а в Чехию - 7% украинского железорудного сырья.



"В 2020 году в мире наблюдался аномально высокий спрос на ЖРС. Рост спроса был обусловлен быстрыми темпами восстановления экономики Китая, правительство которого запустило масштабную программу стимулирования деловой активности. Только за июль прошлого года КНР импортировала рекордные 112,6 млн т ЖРС. По прогнозам, в 2020-2021 гг темпы восстановления китайской экономики замедлятся. Это, безусловно, повлияет на мировые цены", - уверен С.Магера.



Он также обратил внимание на то, что по прогнозам экспертов, в 2022 году мировые цены на ЖРС могут снизиться до 100 долл/т, к 2025 году - до 75 долл/т. Причина такого нисходящего тренда - рост предложения и снижение спроса. Например, Бразилия сегодня активно наращивает добычу руды. Очевидно, в скором времени это приведет к ее избытку на рынке, считает нардеп.



"Исходя из озвученных прогнозов украинскому ГМК необходимо максимально эффективно использовать этот год для решения экспортных задач. В 2021 году в Украине ожидается экономический рост не менее 4%. Причем, одну из ключевых ролей в возрождении экономики должен сыграть промышленный экспорт", - уверен С.Магера.



"Стабилизировать цены на руду для отечественного ГМК может расширение внутреннего рынка. Однако для этого необходимы не только масштабные государственные инвестиционные программы, но и несколько лет времени. Правда, затраты однозначно окупятся, так как расширение внутреннего рынка поможет защитить наших производителей от значительных колебаний мировых цен на ЖРС", - резюмировал политик.



МинПром



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