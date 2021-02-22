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Металлурги выступили с инициативой повысить пошлину на экспорт металлолома

22.02.21 10:17
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Представители металлургических предприятий высказались за увеличение пошлины на экспорт металлолома в размере и даже за введение запрета на поставки за рубеж стратегического сырья.

"Полностью поддерживаю продление пошлины на экспорт металлолома и если есть возможность поддержал бы ее увеличение, и вообще запрет на экспорт металлолома из Украины", - заявил исполняющий обязанности коммерческого директора Днепровского металлургического комбината Максим Березин, выступая на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

М.Березин отметил, что на сегодняшний день металлолом является стратегическим сырьем, наличие которого дает возможность предприятию продолжать свою деятельность, создавать рабочие места и приносить прибыль стране.

В свою очередь коммерческий директор меткомбината "Запорожсталь" Евгений Авджи также выразил мнение, что пошлина на экспорт металлолома должна быть повышена.

"Та пошлина, которая применяется сейчас (58 евро/тонну – Ред.) не такая уже и заградительная с учетом конъюнктуры мирового рынка лома – в январе мы видели цены и 460 и 480 долл/тонну. Пошлина уже не сильно сдерживала экспорт – в январе он составил 20 тыс. тонн. Для справки скажу, что за весь 2020 год мы вывезли 33 тыс. тонн. И такая тенденция является уже тревожной и пугающей", - сказал он.

Е.Авджи напомнил, что в 2015 году, когда экспорт металлолома достиг 1,2 млн тонн, "Запорожсталь" оказалась в ситуации глубокого дефицита и была вынуждена импортировать лом для обеспечения своего производства.

Он также обратил внимание на то, что потребление стали в Украине является на одном из самых низких уровней в Европе. Кроме того значительная доля потребления стали в Украине приходится на строительную отрасль где металл остается в зданиях и сооружениях на долгие десятки лет и с каждым годом все сложнее восполняется металлофонд.

"В связи с этим мы поддерживаем инициативу по продлению заградительной пошлины на экспорт лома, может быть даже не на текущем уровне, а с учетом рыночной конъюнктуры роста цен", - резюмировал коммерческий директор "Запорожстали".

Напомним, 5 апреля 2019 года в Украине вступил в силу N 2700-VIII, которым ставка пошлины на экспорт металлолома была повышена до 58 евро/тонну, а ее действие продлено до середины сентября 2021 года.

МинПром

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