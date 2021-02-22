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Власть должна обратить внимание на ситуацию в вагоностроении - Магомедов

22.02.21 10:12
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Власть должна срочно обратить внимание на ситуацию в вагоностроительной отрасли. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"С 2011 года производство в ней упало на 90%, экспорт украинских грузовых вагонов сократился в 53 раза. Количество работающих предприятий вагоностроительной отрасли за 10 лет сократилось с 18 до 5, количество рабочих мест в отрасли снизилось в 2,5 раза. Если правительством не будут предприняты срочные меры, мы рискуем потерять отрасль", - сказал он.

М.Магомедов также напомнил, что в январе Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) произвел на 90,9% меньше грузовых вагонов. Предприятие выпустило всего 23 грузовых вагона, ни одного пассажирского и ни одного локомотива. А по итогам 2020-го крюковские вагоностроители сократили производство грузовых вагонов на 70%, до 1596 единиц.

"На мой взгляд, карантинный кризис здесь не при чем. Скорее всего, речь идет об отсутствии эффективной коммуникации между заказчиком (УЗ) и производителей (КВСЗ). Железнодорожный монополист планирует потратить более 7 млрд грн на обновление парка грузовых вагонов и 4,1 млрд грн на обновление парка локомотивов", - сказал он.

М.Магомедов напомнил, что сегодня для национального производителя созданы максимально благоприятные условия. Недавно в Украине был введен законодательный запрет на ввоз и временный въезд вагонов из РФ. Тем не менее один из крупнейших национальных производителей ж/д вагонов простаивает без заказов.

Нардеп также напомнил, что в декабре 2020 года КВСЗ так и не получил обещанный властью госзаказ на строительство 90 пассажирских вагонов и 3-х дизель-поездов. В 2021 году запущена новая порция планов и обещаний. Согласно одной из бюджетных программ, модернизации подлежат 100 пассажирских вагонов УЗ, что составляет 5% всего пассажирского подвижного состава компании.

МинПром

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