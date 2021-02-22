Интерпайп НТЗ направил на реализацию экопроектов 84 млн грн Интерпайп НТЗ присоединился к "Комплексной программе экологической безопасности и внедрения устойчивого развития г. Днепр на 2021-2025 годы", которая была принята на сессии городского совета в конце января. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"За последние 7 лет Интерпайп НТЗ направил на реализацию экологических проектов порядка 84 млн грн. Ключевые направления работы – снижение выбросов СО2 и повышение энергоэффективности производства. Реализация проектов позволила на 40% снизить уровень выбросов СО2 и сократить потребление газа на 27,5%. Мы не планируем на этом останавливаться. У нас разработана программа экологических мероприятий на следующие 5 лет. Кроме этого, все инвестиционные проекты, которые мы реализуем, обязательно включают в себя экологическую составляющую", - рассказал председатель правления Интерпайп НТЗ Сергей Костенко.



Как сообщается, после закрытия мартеновского производства и запуска инновационного электросталеплавильного комплекса Интерпайп Сталь в 2012 году основными направлениями экологической модернизаций на Интерпайп НТЗ стали:



• Снижение выбросов CO2 в атмосферу посредством модернизации систем паро- и теплоснабжения



В частности, Интерпайп НТЗ перешел от централизованной подачи пара к локальным источникам парогенерации. Теперь для технологических нужд используются современные парогенераторы, которые установлены непосредственно в цехах. На предприятии была модернизирована система отопления: вместо энергозатратных старых котлов установлены современные модульные котельные.



• Создание замкнутого цикла водоснабжения



В 2012 году на Интерпайп НТЗ был реализован крупный экологический проект, который позволил полностью отказаться от сброса технологических вод в реку Днепр. На данный момент производственно-ливневые стоки возвращаются в технологический цикл. Для этого на Интерпайп НТЗ была построена насосно-фильтровальная станция (НФС), которая является отправной точкой процесса очистки воды.



Как сообщили на предприятии, после реализации проекта технологические воды, которые были загрязнены в процессе производства труб и колес, поступают в пруд-осветлитель, там отстаиваются и передаются на насосно-фильтровальную станцию, где проходит процесс очистки с помощью реагентов – коогулянта и флоокулянта. Вода очищается, а затем повторно используется в технологическом цикле. Сейчас из реки берется вода только для охлаждения и подпитки системы.



В 2020 году для более рационального использования водных ресурсов на заводе началась реализация проекта по строительству дополнительной градирни, которая позволит сократить потребление воды из Днепра за счет охлаждения воды, циркулирующей в системе НФС.



Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



МинПром



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