Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерпайп НТЗ направил на реализацию экопроектов 84 млн грн

22.02.21 10:06
печать
размер текста:

Интерпайп НТЗ присоединился к "Комплексной программе экологической безопасности и внедрения устойчивого развития г. Днепр на 2021-2025 годы", которая была принята на сессии городского совета в конце января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За последние 7 лет Интерпайп НТЗ направил на реализацию экологических проектов порядка 84 млн грн. Ключевые направления работы – снижение выбросов СО2 и повышение энергоэффективности производства. Реализация проектов позволила на 40% снизить уровень выбросов СО2 и сократить потребление газа на 27,5%. Мы не планируем на этом останавливаться. У нас разработана программа экологических мероприятий на следующие 5 лет. Кроме этого, все инвестиционные проекты, которые мы реализуем, обязательно включают в себя экологическую составляющую", - рассказал председатель правления Интерпайп НТЗ Сергей Костенко.

Как сообщается, после закрытия мартеновского производства и запуска инновационного электросталеплавильного комплекса Интерпайп Сталь в 2012 году основными направлениями экологической модернизаций на Интерпайп НТЗ стали:

• Снижение выбросов CO2 в атмосферу посредством модернизации систем паро- и теплоснабжения

В частности, Интерпайп НТЗ перешел от централизованной подачи пара к локальным источникам парогенерации. Теперь для технологических нужд используются современные парогенераторы, которые установлены непосредственно в цехах. На предприятии была модернизирована система отопления: вместо энергозатратных старых котлов установлены современные модульные котельные.

• Создание замкнутого цикла водоснабжения

В 2012 году на Интерпайп НТЗ был реализован крупный экологический проект, который позволил полностью отказаться от сброса технологических вод в реку Днепр. На данный момент производственно-ливневые стоки возвращаются в технологический цикл. Для этого на Интерпайп НТЗ была построена насосно-фильтровальная станция (НФС), которая является отправной точкой процесса очистки воды.

Как сообщили на предприятии, после реализации проекта технологические воды, которые были загрязнены в процессе производства труб и колес, поступают в пруд-осветлитель, там отстаиваются и передаются на насосно-фильтровальную станцию, где проходит процесс очистки с помощью реагентов – коогулянта и флоокулянта. Вода очищается, а затем повторно используется в технологическом цикле. Сейчас из реки берется вода только для охлаждения и подпитки системы.

В 2020 году для более рационального использования водных ресурсов на заводе началась реализация проекта по строительству дополнительной градирни, которая позволит сократить потребление воды из Днепра за счет охлаждения воды, циркулирующей в системе НФС.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:22
Укрзализныця опять попала в коррупционный скандал
11:00
В Китае запустили новый завод по выпуску нержавеющей стали
10:49
2021 год может стать успешным для экспорта украинского ЖРС - мнение
10:17
Металлурги выступили с инициативой повысить пошлину на экспорт металлолома
10:12
Власть должна обратить внимание на ситуацию в вагоностроении - Магомедов
09:46
Эксперт назвал выгоды от продления пошлины на экспорт металлолома
09:33
Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины
09:15
Экспортную пошлину на металлолом нужно продлить на пять лет – Укрметаллургпром
08:51
Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777
08:18
В мире снизился спрос на никель
19.02.21
17:52
20 февраля Беларусь отключит от сети свою АЭС для проведения работ
17:40
Предложение Витренко компенсировать зеленый тариф за счет повышения налога на выбросы СО2 является абсурдным - Магера
17:17
ДТЭК Востокэнерго подала в суд на НКРЭКУ
16:55
В 2020 году Метинвест перечислил в бюджет более 22 млрд грн
16:54
Украина снизила импорт продукции из стран СНГ на 29%
16:38
В России хотят разработать механизм стабилизации цен на металлы
16:13
Зеленский пообещал, что в этом году Украина запустит спутник в космос
15:53
Иностранцы начали активно скупать украинские ОВГЗ
15:28
Депутаты одобрили закон о сертификации Укрэнерго
15:06
В Китае цены на руду пошли вверх
18.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!