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Эксперт рассказал выгоды от продления пошлины на экспорт металлолома

22.02.21 09:46
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С экономической точки зрения в Украине есть все основания рекомендовать Верховной Раде продолжить действие пошлины на экспорт металлолома в размере 58 евро/тонну сроком на пять лет. Об этом заявил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

"Если действие пошлины на действующем уровне продлится на ближайшие пять лет, то мы можем говорить о сохранении 21,5 тысячи рабочих мест и создании 3,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал он, добавив, что также сохранятся 3 млрд грн бюджетных поступлений от предприятий горно-металлургического комплекса.

"Если будет принято решение к возвращению на уровень 10 евро/тонну, мы все эти эффекты будем видеть зеркально, но с отрицательным значением", - добавил эксперт.

И.Гужва отметил, что введение пошлины на экспорт металлолома в 2016 году и ее повышение в 2018 и 2019 годах позволило решить проблему дефицита сырья на метзаводах, сохранить 30 тысяч рабочих мест и создать 4,2 тысячи рабочих мест, а также обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет.

Руководитель CMD-Ukraine также обратил внимание на то, что экспортная пошлина лом отвечает трем Целям устойчивого развития, утвержденным ранее указом Президента Украины. Это достойный труд и экономический рост, ответственное потребление и производство, а также борьба с изменением климата.

По мнению И.Гужвы, сохранение пошлины на экспорт металлолома не входит в противоречие с международными обязательствами Украины. "Эта мера является экономически обоснованной, соответствует национальным экономическим задачам и вводится как исключение. В частности в условиях внешней военной агрессии и временной аннексии части территории Украины. Она отвечает целям экономического развития, носит временный характер, что непосредственно связано с существованием угрозы национальной безопасности в частности сокращением доли перерабатывающей промышленности и сокращением занятости", - сказал он.

Напомним, 5 апреля 2019 года в Украине вступил в силу N 2700-VIII, которым ставка пошлины на экспорт металлолома была повышена до 58 евро/тонну, а ее действие продлено до середины сентября 2021 года.

МинПром

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