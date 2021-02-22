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Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины

22.02.21 09:33
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Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины обойдя Россию, товарооборот между странами в 2020 году составил 7,36 миллиардов долларов.
Об этом Укринформу сообщил глава отдела по экономическим вопросам Посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий.

По его словам, Польша уверенно вошла в число крупнейших торговых партнеров Украины, обойдя РФ и на 48 млн долл уступив Германии.

Снижение товарооборота с Польшей по сравнению с 2019 составил 0,58%. "Это свидетельствует о том, что мы сохранили свою торговлю с Польшей, несмотря на сложный "ковидный" год", - отметил дипломат.

Украина экспортирует в Польшу больше всего аграрной продукции (28,3%), металлургии (18%), минеральной продукции (17,4%), деревообрабатывающей продукции (9,9%) и электромеханической промышленности (7,7%).

Дипломат заявил, что амбициозной целью является достижение объема двусторонней торговли с Польшей в 10 млрд долл. По его словам, это возможно через 2-3 года.

МинПром

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