Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777

22.02.21 08:51
печать
размер текста:

Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 на время расследования, начатого в связи с возгоранием одного из таких двигателей в США по время рейса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Boeing.

"В то время как расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации не определит соответствующий протокол проверки", — говорится в заявлении.

Накануне, 21 февраля, у пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета загорелся и отказал двигатель. Часть его кожуха упала в жилом районе города Брумфилд.

На борту лайнера, принадлежавшего компании United Airlines, находился 241 человек. Самолет вернулся в аэропорт вылета, где успешно приземлился.

Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку случившегося. По словам главы ведомства Стива Диксона, по ее результатам некоторые самолеты, возможно, будут изъяты из эксплуатации.

В то же время власти Японии решили не дожидаться результатов проверки и временно запретили полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, сообщил телеканал NHK. Boeing их решение поддержала. В свою очередь авиакомпания United Airlines также временно прекратила полеты лайнеров Boeing 777 с двигателями серии Pratt & Whitney 4000.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:46
Эксперт рассказал выгоды от продления пошлины на экспорт металлолома
09:33
Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины
09:15
Экспортную пошлину на металлолом нужно продлить на пять лет – Укрметаллургпром
08:18
В мире снизился спрос на никель
19.02.21
17:52
20 февраля Беларусь отключит от сети свою АЭС для проведения работ
17:40
Предложение Витренко компенсировать зеленый тариф за счет повышения налога на выбросы СО2 является абсурдным - Магера
17:17
ДТЭК Востокэнерго подала в суд на НКРЭКУ
16:55
В 2020 году Метинвест перечислил в бюджет более 22 млрд грн
16:54
Украина снизила импорт продукции из стран СНГ на 29%
16:38
В России хотят разработать механизм стабилизации цен на металлы
16:13
Зеленский пообещал, что в этом году Украина запустит спутник в космос
15:53
Иностранцы начали активно скупать украинские ОВГЗ
15:28
Депутаты одобрили закон о сертификации Укрэнерго
15:06
В Китае цены на руду пошли вверх
14:42
Украина в 2021 году сможет обойтись без траншей МВФ – эксперт
14:21
В Италии возникли проблемы с поставками г/к проката
13:58
В 2020 году ArcelorMittal выплавила стали на 20,4% меньше
13:38
Крюковский ВСЗ покупает комплектующие для вагонов в России
13:36
Rio Tinto отчиталась о производственных показателях за 2020 год
13:17
ОПЗ наращивает отгрузку продукции на рынок Украины
18.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!