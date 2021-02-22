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Экспортную пошлину на металлолом нужно продлить на пять лет – Укрметаллургпром

22.02.21 09:15
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Действие экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну необходимо продлить минимум на пять лет. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

"Я обращаюсь к народным депутатам с тем, чтобы инициировать проект о продлении действия этой пошлины как минимум на пять лет, - сказал А.Каленков. – Она показала свою эффективность, мы сохранили десятки тысяч рабочих мест и это очень хороший пример грамотной государственной политики в условиях сокращения объемов ломозаготовки".

Он обратил внимание на то, что металлолом является стратегическим сырьем как для электрометаллургических заводов, так и для металлургических комбинатов полного цикла. Президент "Укрметаллургпрома" также обратил внимание на то, что все страны с развитой металлургией и менее развитым машиностроением, так или иначе ограничивают экспорт металлолома.

А.Каленков во время своего выступления отметил, что профильная ассоциация обеспокоена вопросом обеспечения сырьем украинских предприятий. В связи с этим он также упомянул о планах "Укрзализныци" в текущем году продать на аукционах 380 тыс. тонн металлолома. "В январе реализовано порядка 48 тыс. тонн, на февраль заявлено 75 тыс тонн. Если продажа металлолома УЗ будет продолжаться в таких объемах, то это станет хорошим подспорьем для увеличения объемов поступления металлолома на предприятия и работать ритмично", - отметил президент "Укрметаллургпрома".

Напомним, 5 апреля 2019 года в Украине вступил в силу N 2700-VIII, которым ставка пошлины на экспорт металлолома была повышена до 58 евро/тонну, а ее действие продлено до середины сентября 2021 года.

МинПром

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