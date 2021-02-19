20 февраля Беларусь отключит от сети свою АЭС для проведения работ Первый энергоблок Белорусской АЭС 20 февраля будет планово отключен от сети для проведения регламентных работ. Об этом сообщили в объединении электроэнергетики "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.



"20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", – говорится в сообщении.



Напомним, 18 января на БелАЭС произошло отключение первого энергоблока от сети. Сообщалось, что это было связано со срабатыванием системы защиты, но радиационный фон в районе станции оставался в норме.



Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.



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