В России хотят разработать механизм стабилизации цен на металлы После обращений российских энергокомпаний по поводу удорожания металлопродукции курирующее отрасль Минэнерго предложило разработать регуляторный механизм стабилизации цен на металлы.



Соответствующее письмо глава ведомства Николай Шульгинов направил двум вице-премьерам - курирующему ТЭК Александру Новаку и курирующему промышленность Юрию Борисову (с текстом документа ознакомился "Интерфакс").



В настоящее время от энергетических компаний поступает информация о существенном подорожании металлопродукции (в том числе электротехнической продукции), "которая используется при строительстве и реконструкции энергетических объектов, по причине значительного роста отпускных рыночных цен на сырье и материалы", отмечает министр в своем обращении.



Он приводит данные мониторинга ассоциации "Национальное объединение строителей", согласно которым рынок металлопродукции в последнем квартале прошлого года "существенно вырос в цене". "В зависимости от региона и номенклатуры рост цены в ноябре и декабре (основной рост состоялся в декабре 2020 г.) составил до 50%, а по ряду позиций (линейная арматура) - до 100%. Производители металла ожидают, что в I квартале 2021 г. рост цен продолжится", - отмечается в документе.



В ведомстве опасаются, что на фоне ограничения тарифов на электроэнергию увеличение стоимости металлопродукции может, в свою очередь, привести к подорожанию инвестпроектов энергокомпаний и сроков их реализации. В связи с этим Минэнерго предложило поручить Минэкономразвития, Минпромторгу, ФАС и Минфину "проработать вопрос реализации регуляторного механизма, который позволит стабилизировать цены на металлы на внутреннем рынке".



Как сообщалось, ранее "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет крупнейшие энергокомпании РФ) в обращении в Минэнерго выразил озабоченность в связи с внезапным резким ростом цен (на 30-150%) на продукцию металлургического комплекса на рубеже 2020-2021 гг. По данным энергетиков, рост цен в январе 2021 г. в сравнении с декабрем 2020 г. составил на трубы электросварные - 31-72%, на арматуру - 103%, на сортовой прокат - 96-103%, на листовой прокат - 89-157%.



СПЭ приводил в пример ПАО "Квадра", которому для сохранения планового объема закупок металлопродукции потребуется дополнительно более 200 млн руб. По мнению энергокомпаний, на российском рынке нет объективных причин подобного роста цен на металлопродукцию с учетом цен на сырье, электроэнергию и мощность.



Российские металлотрейдеры отказываются от поставки продукции на внутренний рынок по ценам, предусмотренным при планировании закупок, отмечали генкомпании. А ее покупка по текущим ценам неминуемо приведет к сокращению объема ремонтных и инвестиционных программ в электроэнергетике, что крайне негативно отразится на подготовке к отопительно-зимнему периоду 2021-2022 гг., предупреждали в СПЭ.



Ценовой тренд связан с увеличением использования металлов в реальном секторе экономики после снятия ограничений по коронавируса и "соответствующим ростом котировок закупаемого предприятиями металлургического сырья: ЖРС (железорудного сырья - ред.) и лома".



В ведомстве напомнили, что в конце прошлого года правительство установило на полгода ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов, и "эта мера (вступила в силу в конце января - ред.) должна помочь снизить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен".



Кроме того, по данным Минпромторга, сейчас металлурги и потребители подписывают прямые контракты с формульным ценообразованием. "Данный тип контрактов позволит минимизировать долю поставок от трейдинговых организаций, формирующих спекулятивную цену. Отдельные металлургические компании уже достигли таких соглашений на I-II кв. 2021 года с крупнейшими застройщиками. В настоящее время ведется аналогичная работа с крупнейшими потребителями из других отраслей", - заключили в ведомстве.



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