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В России хотят разработать механизм стабилизации цен на металлы

19.02.21 16:38 , Интерфакс
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После обращений российских энергокомпаний по поводу удорожания металлопродукции курирующее отрасль Минэнерго предложило разработать регуляторный механизм стабилизации цен на металлы.

Соответствующее письмо глава ведомства Николай Шульгинов направил двум вице-премьерам - курирующему ТЭК Александру Новаку и курирующему промышленность Юрию Борисову (с текстом документа ознакомился "Интерфакс").

В настоящее время от энергетических компаний поступает информация о существенном подорожании металлопродукции (в том числе электротехнической продукции), "которая используется при строительстве и реконструкции энергетических объектов, по причине значительного роста отпускных рыночных цен на сырье и материалы", отмечает министр в своем обращении.

Он приводит данные мониторинга ассоциации "Национальное объединение строителей", согласно которым рынок металлопродукции в последнем квартале прошлого года "существенно вырос в цене". "В зависимости от региона и номенклатуры рост цены в ноябре и декабре (основной рост состоялся в декабре 2020 г.) составил до 50%, а по ряду позиций (линейная арматура) - до 100%. Производители металла ожидают, что в I квартале 2021 г. рост цен продолжится", - отмечается в документе.

В ведомстве опасаются, что на фоне ограничения тарифов на электроэнергию увеличение стоимости металлопродукции может, в свою очередь, привести к подорожанию инвестпроектов энергокомпаний и сроков их реализации. В связи с этим Минэнерго предложило поручить Минэкономразвития, Минпромторгу, ФАС и Минфину "проработать вопрос реализации регуляторного механизма, который позволит стабилизировать цены на металлы на внутреннем рынке".

Как сообщалось, ранее "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет крупнейшие энергокомпании РФ) в обращении в Минэнерго выразил озабоченность в связи с внезапным резким ростом цен (на 30-150%) на продукцию металлургического комплекса на рубеже 2020-2021 гг. По данным энергетиков, рост цен в январе 2021 г. в сравнении с декабрем 2020 г. составил на трубы электросварные - 31-72%, на арматуру - 103%, на сортовой прокат - 96-103%, на листовой прокат - 89-157%.

СПЭ приводил в пример ПАО "Квадра", которому для сохранения планового объема закупок металлопродукции потребуется дополнительно более 200 млн руб. По мнению энергокомпаний, на российском рынке нет объективных причин подобного роста цен на металлопродукцию с учетом цен на сырье, электроэнергию и мощность.

Российские металлотрейдеры отказываются от поставки продукции на внутренний рынок по ценам, предусмотренным при планировании закупок, отмечали генкомпании. А ее покупка по текущим ценам неминуемо приведет к сокращению объема ремонтных и инвестиционных программ в электроэнергетике, что крайне негативно отразится на подготовке к отопительно-зимнему периоду 2021-2022 гг., предупреждали в СПЭ.

Ценовой тренд связан с увеличением использования металлов в реальном секторе экономики после снятия ограничений по коронавируса и "соответствующим ростом котировок закупаемого предприятиями металлургического сырья: ЖРС (железорудного сырья - ред.) и лома".

В ведомстве напомнили, что в конце прошлого года правительство установило на полгода ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов, и "эта мера (вступила в силу в конце января - ред.) должна помочь снизить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен".

Кроме того, по данным Минпромторга, сейчас металлурги и потребители подписывают прямые контракты с формульным ценообразованием. "Данный тип контрактов позволит минимизировать долю поставок от трейдинговых организаций, формирующих спекулятивную цену. Отдельные металлургические компании уже достигли таких соглашений на I-II кв. 2021 года с крупнейшими застройщиками. В настоящее время ведется аналогичная работа с крупнейшими потребителями из других отраслей", - заключили в ведомстве.

МинПром

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