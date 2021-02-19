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Иностранцы начали активно скупать украинские ОВГЗ

19.02.21 15:53 , РБК Украина
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Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 15-19 января на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн. Доля иностранных инвесторов в структуре владельцев украинских внутренних государственных бумаг составляет 10,05%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, украинские банки остаются крупнейшими держателями ОВГЗ с общей долей 51,17%. В течение недели количество ОВГЗ в их собственности выросло на 5,084 млрд грн. В течение недели портфель ОВГЗ в их собственности вырос на 5,084 млрд грн.

Физические лица увеличили свой портфель на 897 млн грн, а в структуре держателей ОВГЗ их доля составляет 1,3%

Портфель юридических лиц увеличился на 395 млн грн, а территориальные общины впервые за год увеличили свой портфель, на 81 млн грн. Портфель НБУ не изменился.

Напомним, портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 5-12 января увеличился 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн.

Как отметил председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, средства нерезидентов для покупки ОВГЗ повлекли за собой давление на укрепление курса гривны на межбанковском валютном рынке

МинПром

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