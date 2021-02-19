Депутаты одобрили закон о сертификации Укрэнерго Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3364-1 относительно сертификации оператора системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator).



За соответствующую законодательную инициативу председателя энергокомитета Рады Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") проголосовали 274 депутатов.



Предлагается, в частности, внести изменения в ч.3 ст.32 закона о рынке электроэнергии, согласно которым ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, как записано в действующем законе, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основной его задачей является урегулирование вопроса сертификации ОСП по модели ISO, предусматривающей: ОСП пользуется имуществом, обеспечивающем целостность объединенной энергосистемы Украины и диспетчерское управление, при этом такое имущество остается в собственности государства.



На необходимости принятия изменений в закон о рынке электроэнергии, позволяющим сертифицировать ОСП, неоднократно акцентировали в "Укрэнерго", отмечая, что это - один из ключевых вопросов обеспечения интеграции ОЭС Украины с европейской энергосистемой, запланированной на 2023 год.



Как сообщалось, Верховная Рада в начале сентября 2020 года не поддержала законопроект №3364-1 (217 голосов "за") о сертификации НЭК "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator), отправив его на повторное первое чтение.



В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации "Укрэнерго" не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям по части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.



НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон "О рынке э/э" (в ч.3 ст. 32) для окончательной сертификации компании.



"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



