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В Китае цены на руду пошли вверх

19.02.21 15:06 , ГМК Центр
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Цены на железную руду в Китае выросли на фоне прогнозируемого восстановления спроса на сырье и ускорения восстановления мировой экономики. Об этом сообщил Hellenic Shipping News.

В четверг, 18 февраля, фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже увеличились на 7,1%, до 175,22 долл./т. Фьючерсы на Сингапурской бирже подорожали на 1,5%, до 169,4 долл./т.

Китайские металлурги демонстрируют высокий спрос на железную руду после завершения празднования китайского нового года. Сталелитейные заводы увеличивают производство, чтобы восстановить уровень складских запасов для удовлетворения будущего спроса на металлопродукцию, в том числе со стороны строительства.

"Настроения также поддерживаются позитивными прогнозами основных экспортеров", – заявил старший стратег ANZ по сырьевым товарам Дэниел Хайнс.

Напомним, что рейтинговое агентство Fitch прогнозирует средние цены на железную руду в 2021 году на уровне $120/т.

Китай является крупнейшим в мире импортером железной руды. По итогам 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд т.

МинПром

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