Украина в 2021 году сможет обойтись без траншей МВФ – эксперт В 2021 году валютные резервы Украины позволяют обойтись без траншей МВФ. Об этом в эфире программы "Право на голос" в информационном агентстве ГолосUA рассказал экономист, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский.



"В этом году в целом нам не нужно кредитных траншей от МВФ. Если смотреть на те предстоящие выплаты по внешнему государственному долгу, включая проценты, у нас хватает резервов, своих собственных, внутренних. Валовые резервы Национального банка сейчас составляют28,8 миллиарда гривен. В составе валовых резервов есть еще чистые международные, которые можно расходовать на выплаты по госдолгу. Они составляют почти 18 миллиардов долларов. А выплатить согласно закону о госбюджете на 2021 год нужно 5,5 миллиардов долларов. Видим, что баланс сходится. Те, кто говорят, что, если МВФ не даст кредит, у нас будет дефолт и доллар по 100, это все вранье, это политические манипуляторы, можно их так назвать, мягко выражаясь", – сказал Виктор Скаршевский.



Эксперт отметил, что МВФ может направить в Украину транш для поддержания резервов.



"У нас очень неравномерные выплаты по внешнему государственному долгу и пик будет в сентябре. Почти 3 миллиарда долларов надо будет выплатить только в сентябре. Я думаю, чтобы резко не сокращались золотовалютные резервы, возможно, к сентябрю, в августе МВФ выделит деньги", – отметил В.Скаршевский.



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