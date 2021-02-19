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Крюковский ВСЗ покупает комплектующие для вагонов в России

19.02.21 13:38
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Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), крупнейший производитель грузовых и пассажирских вагонов в Украине, с начала 2021 года перешел на закупку комплектующих российского производства.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ, имеющиеся в распоряжении БизнесЦензор.

Так, в январе 2021 года КВСЗ импортировал из Российской Федерации 655 железнодорожных колеса производства "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", что позволит заводу полностью собрать 81 грузовой вагон с применением российских изделий.

В январе КВСЗ изготовил 32 новых грузовых вагона, которые, соответственно, были оснащены российскими колесами.

Это не первый случай импорта ж/д-продукции из РФ со стороны КВСЗ. В 2020 году завод закупал у российских "Трансмаша" и "Транспневматики" свыше 50 тонн пневмооборудования, а на Брянском заводе – порядка 200 т поглощающих агрегатов. Кроме того, Евраз НТМЗ поставил КВСЗ 1975 ж/д колес, а "Уралкуз" - 1,5 тыс. тонн ж/д осей.

По итогам 2020 года КВСЗ выпустил чуть более 1550 грузовых вагонов.

Таким образом, каждый шестой вагон, произведенный на КВСЗ в 2020 году, содержал российские комплектующие.

МинПром

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