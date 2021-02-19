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В Италии возникли проблемы с поставками г/к проката

19.02.21 14:21 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Platts, источники на итальянском рынке сообщили, что поставки и сроки поставок рулонов являются проблемой для итальянского рынка стального проката.

Крупные итальянские прокатчики обеспокоены, поскольку некоторые из них заказали материалы у ArcelorMittal Italia в ответ на хороший очевидный и реальный спрос.
Источник в итальянском заводе сказал, что сроки выполнения заказов "дольше, чем раньше" способствовали повышению рыночных цен, а новые сроки поставки стали известны еще в августе для таких продуктов, как горячеоцинкованная и окрашенная сталь.

13 февраля региональный административный суд Лечче заявил, что ArcelorMittal Italia, крупнейший производитель проката в Италии, должен закрыть в течение 60 дней все горячие линии на своем заводе в Таранто, чтобы сократить выбросы. Решение было неожиданным, и компания, поддержанная профсоюзами заводов и отраслевыми ассоциациями, заявила, что быстро обратилась в Государственный совет Италии. Источники сообщили, что в ближайшие пару дней Государственный совет может временно приостановить действие решения суда.

По словам источников на рынке, при ограниченном наличии рулонов на европейском рынке этот новый и неожиданный кризис, с которым столкнулась бывшая Ilva, может поставить цепочки поставок конечных пользователей, уже сильно пострадавшие в последние недели, в еще большие трудности.

Итальянские покупатели заявили, что цена сделки по г/к рулонам составляет около 705-715 евро за тонну на условиях франко-завод. По данным Platts, с 4 января ежедневные цены на г/к рулон в Италии выросли на 48 евро за тонну, до 705 евро за тонну.

Как известно, всего несколько недель назад ArcelorMittal Italia перезапустила свою доменную печь №2 в Таранто, чтобы увеличить производство стали в 2021 году до 5 млн тонн с 3,4 млн тонн в 2020 году, в то время как Invitalia, итальянское агентство по привлечению инвестиций и развитию предприятий, подписало соглашение с компанией вступить в государственно-частное партнерство.

МинПром

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