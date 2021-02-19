Rio Tinto отчиталась о производственных показателях за 2020 год

Как сообщает Argus, в 2020 г. компания Rio Tinto произвела 3,18 млн т алюминия, а также 56,1 млн т бокситов и 8,04 млн т глинозема. Ориентир на 2021 г. составляет 3,1-3,3 млн т алюминия, 56-59 млн т бокситов и 7,8-8,2 млн т глинозема.
По данным компании, заключенное в январе текущего года улучшенное соглашение о поставках электроэнергии позволит новозеландскому заводу Tiwai Point осуществлять деятельность до декабря 2024 г. Кроме того, ранее сообщалось, что Rio "выторговала" более благоприятные тарифы на электричество в Исландии, укрепив конкурентные позиции исландского завода ISAL.
Добыча меди у компании составила в 2020 г. 527,9 тыс. т, а производство рафинированной меди в Чили, США и Монголии вышло на показатель 155 тыс. т.
Производственный ориентир по добыче меди в 2021 г. составляет у компании 500-550 тыс. т, а по выпуску рафинированной меди – 210-250 тыс. т.
Производство титанового шлака в Южной Африке и Канаде составило в 2020 г. 1,2 млн т. На 2021 г. ориентир компании составляет 1,1-1,3 млн т.