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Цены на газ в Европе растут из-за морозов в Техасе

19.02.21 12:12 , Интерфакс
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Ледяной апокалипсис в Техасе и временный запрет на экспорт газа (значит и СПГ) за пределы штата подхлестывают спотовые цены на газ в Европе наперекор мощному потеплению в Старом Свете.

В четверг, 18 февраля, на голландском хабе TTF, который влияет на цены по всему миру, цена газа с поставкой в пятницу выросла до 213 долл. за тысячу кубометров с минимума за месяц в 207 долл. (с поставкой во вторник).

Европу накрыла сильная оттепель - ровно через неделю после сильнейших за зиму морозов. Уже в субботу, 20 февраля, температура воздуха на большей части Западной Европы превысит 10 градусов тепла, а в начале следующей недели устремится на штурм 20-градусной отметки. Однако цена газа хоть и снизилась по отношению к недавним пикам, но получает довольно сильную поддержку и даже подкрепление новостями из США. Власти Техаса из-за сильнейших морозов ограничили экспорт газа за пределы штата. Низкие температуры приводят к перебоям в поставках электроэнергии, страдает добыча нефти.

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы ушел ниже 40% - на утро четверга он был 39,82%. Это на 6 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет и лишь на 7 пунктов выше уровня 2017 года - минимального уровня за историю.

"Для нас это означает хорошие перспективы спроса на газ "Газпрома" в Европе в текущем году", - недавно прокомментировала тенденцию сама российская компания.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 31,72%, в Австрии - до 42,2%, Чехии - 37,14%, Польше - 49,52%, Франции - до 26,48% (минимальный уровень среди стран региона), в Украине - 46,96%.

МинПром

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