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Для развития украинской промышленности необходимо увеличивать емкость внутреннего рынка

19.02.21 12:27
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Потенциал наращивания украинского промышленного экспорта в существующих экономических условиях весьма ограничен. Выход – увеличивать емкость внутреннего рынка, считает народный депутат Сергей Магера.

"Это можно делать за счет реализации масштабных инвестиционных программ. Например, таких, как программа "Укразализныци" объемом в 27 млрд грн. Ее выполнение приведет к значительному росту спроса на промышленную продукцию украинского производства", - отмечает он.

С.Магера также выразил уверенность, что для украинской промышленности жизненно важна локализация. "Вместо того чтобы бездумно закупать промышленную продукцию, технику, оборудование и машины за рубежом, мы можем частично собирать все это на отечественных предприятиях. Это плюс 62 тыс рабочих мест и плюч 4% роста ВВП. Поэтому очень важно, чтобы украинский парламент поддержал во втором чтении законопроект №3739 о локализации", - сказал нардеп.

"И самое главное – нам нужна четкая и продуманная промышленная политика. Профильное министерство у нас есть, а промышленной политики нет. Причем необходимо, чтобы промышленная политика органично вписывалась в долгосрочную стратегию развития украинской экономики. Успешными могут быть только те страны, у которых развит промышленный сектор", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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