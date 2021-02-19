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Данные Госстата не отражают реального положения дел в экономике - Магомедов

19.02.21 11:34
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Официальная статистика в Украине давно устарела, как методологически, так и технически. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Статистика не отражает состояние реальной экономики и уровень жизни людей. Случай с пандемией показал, что она не ухудшила, а улучшила финансовое состояние граждан. Весьма странный парадокс. Скорее всего, украинцев в очередной раз спасла теневая экономика и теневая занятость. Что касается Госстатслужбы, ее необходимо реформировать и модернизировать. Мы должны всегда знать реальную ситуацию в экономике, в стране", - сказал он.

Нардеп обратил внимание на то, что не менее 30% украинской экономики находится в тени. Следовательно, невозможно точно рассчитать средний реальный доход, приходящийся на одного украинца. Так же он отметил, что потребительская корзина, которую берет в расчет официальная статистика, уже давно не соответствует реалиям жизни среднестатистического гражданина.

"Тем не менее чтобы понять, что произошло в 2020 году с доходами украинцев, нам придется опираться только на официальные данные. И вот здесь начинаются сюрпризы. Любой скажет, что прошлый 2020 год был трудный в отношении личных финансов. В марте страна пережила локдаун, экономика пострадала от карантинных ограничений, массово закрывались предприятия, люди полностью или частично теряли работу", - отмечает М.Магомедов.

Он также напомнил, что девальвация гривны официально составила 19,4%. Если взять в расчет рост цен, получается, что на 100 долл США в 2020 году можно было купить больше товаров и услуг, чем в 2019-м. "Если искать подтверждение гипотезы об ухудшении платежеспособности украинцев в показателе безработицы, здесь нас также ждет разочарование. По результатам III кв. она составила 9,7%, это меньше, чем в 2017-м – 9,9%", - добавил нардеп.

"Однако официальная статистика показывает совсем иную картину. Инфляция или рост потребительских цен в 2020 году составил всего 5%, тогда как рост реальной зарплаты составил 10,2%, средний размер пенсии вырос на 14%. Минимальная зарплата, которая берется для расчета многих социальных выплат, выросла с 5 до 6 тыс грн. Таким образом, статистика вообще не понимает, что это был трудный год, который страна прожила в условиях экономического кризиса и карантинных ограничений", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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