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АПК нуждается в конкретных действиях со стороны государства - мнение

19.02.21 11:06
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Если прошлогодние погодные условия повторятся в 2021 году, аграрии окажутся в очень сложной ситуации. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Засуха 2020-го показала несостоятельность в противодействии природным условиям. Ни эффективной оросительной системы, ни возможностей получить финансовую поддержку на ее обустройство. В южных областях засухой было охвачено больше 50% площадей предназначенных под озимые урожая 2021. Только на 10% площадей влажность почвы была оптимальной для посева, прорастания зерна и появления всходов. Потеряно до 850 тыс. га посевов озимых. Потери составляют более 6,5 млрд грн. Аномально высокая температура становится нормой. Но никаких эффективных мер не принимается", - сказал он.

Д.Шпенов считает, что сейчас нужно думать и реагировать на запрос АПК. Потому что еще несколько таких сезонов, и Украина не будет перед ЕС на тех ролях, на которых находится сейчас. В наши планы входит занять место в ТОП-5 стран экспортеров зерновых и увеличить свою долю до 14%. К 2029-м году Украина претенциозно хочет экспортировать зерновых наравне с Канадой. При этом АПК при таких амбициях должен каждый раз выпрашивать какой-либо помощи. В Канаде такое возможно? Нет. И у нас так быть не должно.

"Наряду с этим хочу отметить низкий уровень политической воли в некоторых вопросах. Во-первых, по части отстаивания экспортных интересов Украины в ЕС, и защиты от недобросовестных зернотрейдеров. В прошлом году уже к августу АПК полностью исчерпал 8 тарифных квот. А значит в этом направлении сделано недостаточно, чтобы облегчить доступ к рынку. Плюс ко всему репутацию подрывает высокая трейдерская активность. Они покупают зерно за наличные, а затем экспортируют его. В результате ежегодно около 2 млрд долл валютной выручки проходит мимо", - сказал он.

"Во-вторых, никак не решим вопрос восстановления Министерства аграрной политики; нет понимания по Госпродпотребслужбе, в связи с разделом полномочий двух министерств; высокая коррупция и тишина по запросу аграриев на доступ к услугам и господдержке. Такое ощущение, что мы никак не можем перейти от экспериментов к реальным решениям. АПК нуждается в конкретных действиях со стороны государства, а мы снова застряли на переходных этапах", - добавил народный депутат.

МинПром

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