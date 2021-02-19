Шмыгаль обсудил с послами стран ЕС особенности промышленного безвиза

Либерализация торговли между Украиной и ЕС, а именно "промышленный безвиз", и присоединение украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E должны продолжить евроинтеграцию Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Участники встречи подвели итоги седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, состоявшегося 11 февраля.
Как отметил Д.Шмыгаль, по результатам заседания обе стороны согласовали дальнейшие совместные шаги, прежде всего, в части углубления секторальной и интеграции во внутренний рынок ЕС.
"Мы договорились о проведении в этом году всестороннего пересмотра достижения целей Соглашения об ассоциации и, в частности, подтвердили готовность начать консультации по дальнейшему пересмотру либерализации торговли товарами", - отметил премьер-министр.
Во время встречи стороны также обсудили привлечение инвестиций в экономику Украины. Д.Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров на последнем заседании наделил UkraineInvest полномочиями сопровождения инвесторов со значительными инвестициями.
Премьер-министр сообщил послам стран Европейского Союза, что среди первоочередных задач правительства на 2021 год является завершение земельной реформы и проведение "большой приватизации".
"В прошлом году мы удачно начали и провели малую приватизацию, в этом году хотим привлечь до 12 млрд грн от продажи объектов большой приватизации", - подчеркнул Д.Шмыгаль.