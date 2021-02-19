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Шмыгаль обсудил с послами стран ЕС особенности промышленного безвиза

19.02.21 10:53 , uaprom.info
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Либерализация торговли между Украиной и ЕС, а именно "промышленный безвиз", и присоединение украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E должны продолжить евроинтеграцию Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Участники встречи подвели итоги седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, состоявшегося 11 февраля.

Как отметил Д.Шмыгаль, по результатам заседания обе стороны согласовали дальнейшие совместные шаги, прежде всего, в части углубления секторальной и интеграции во внутренний рынок ЕС.

"Мы договорились о проведении в этом году всестороннего пересмотра достижения целей Соглашения об ассоциации и, в частности, подтвердили готовность начать консультации по дальнейшему пересмотру либерализации торговли товарами", - отметил премьер-министр.

Во время встречи стороны также обсудили привлечение инвестиций в экономику Украины. Д.Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров на последнем заседании наделил UkraineInvest полномочиями сопровождения инвесторов со значительными инвестициями.

Премьер-министр сообщил послам стран Европейского Союза, что среди первоочередных задач правительства на 2021 год является завершение земельной реформы и проведение "большой приватизации".

"В прошлом году мы удачно начали и провели малую приватизацию, в этом году хотим привлечь до 12 млрд грн от продажи объектов большой приватизации", - подчеркнул Д.Шмыгаль.

МинПром

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