Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕС решил расследовать импорт нержавеющего х/к проката из Индии и Индонезии

19.02.21 10:32 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Европейская комиссия сообщила о начале расследования импорта нержавеющего холоднокатаного проката из Индии и Индонезии. Эти страны подозреваются в незаконном субсидировании экспорта данной продукции.

Инициатором расследования выступила европейская металлургическая ассоциация Eurofer. Оно покрывает период с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

Претензии к индийским и индонезийским поставкам нержавеющего холоднокатаного проката в целом имеют стандартный характер. Это подозрения в предоставлении льготных кредитов от государственных финансовых учреждений, налоговые и таможенные льготы, экспортные кредиты от государственных банков, предоставление каких-либо ресурсов по заниженным ценам.

Кроме того, ассоциация Eurofer в своей жалобе назвала незаконным субсидированием китайские инвестиции в предприятия, расположенные в промышленной зоне Morowali Industrial Park на острове Сулавеси в Индонезии, и поддержку этих капиталовложений со стороны индонезийского правительства.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:44
В США начали строить электродуговую печь мощностью 1,5 млн т в год
11:34
Данные Госстата не отражают реального положения дел в экономике - Магомедов
11:06
АПК нуждается в конкретных действиях со стороны государства - мнение
10:53
Шмыгаль обсудил с послами стран ЕС особенности промышленного безвиза
10:15
США готовят новые санкции против Северного потока-2
09:59
Арктические морозы обрушили американский экспорт СПГ
09:12
Teck Resources ускоряет работы над медным проектом в Чили
08:40
Минэнерго выступает за увеличение налога на выбросы СО2 для компенсации зеленого тарифа
08:02
Airbus закончил 2020 год с убытком в 1,1 млрд евро
18.02.21
17:56
Rio Tinto запускает в Канаде водородный проект по производству железа
17:38
Бензин в Украине продолжит дорожать
17:17
В ЕС озаботились защитой своего внутреннего рынка
16:55
Средние цены на железную руду в 2021 году составят 120 долл. за тонну – Fitch
16:32
Украина нарастила импорт э/энергии из РФ и Беларуси
16:16
КВСЗ выпустил в январе всего 23 вагона
15:50
Бизнес обеспокоен возможными злоупотреблениями при проверках в период карантина
15:34
Эксперты пророчат ископаемому топливу потерю рынков
15:12
Депутаты спасовали перед евробляхерами
14:55
Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%
14:34
Черкасский Азот" нарастил капитальные инвестиции на 66%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!