ЕС решил расследовать импорт нержавеющего х/к проката из Индии и Индонезии

Европейская комиссия сообщила о начале расследования импорта нержавеющего холоднокатаного проката из Индии и Индонезии. Эти страны подозреваются в незаконном субсидировании экспорта данной продукции.
Инициатором расследования выступила европейская металлургическая ассоциация Eurofer. Оно покрывает период с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.
Претензии к индийским и индонезийским поставкам нержавеющего холоднокатаного проката в целом имеют стандартный характер. Это подозрения в предоставлении льготных кредитов от государственных финансовых учреждений, налоговые и таможенные льготы, экспортные кредиты от государственных банков, предоставление каких-либо ресурсов по заниженным ценам.
Кроме того, ассоциация Eurofer в своей жалобе назвала незаконным субсидированием китайские инвестиции в предприятия, расположенные в промышленной зоне Morowali Industrial Park на острове Сулавеси в Индонезии, и поддержку этих капиталовложений со стороны индонезийского правительства.