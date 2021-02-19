Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

США готовят новые санкции против Северного потока-2

19.02.21 10:15 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Доклад о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2" будет представлен Конгрессу США в эту пятницу, 19 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Интерфакс-Украина.

По их данным, в докладе будет перечислено лишь небольшое число российских компаний, которые, скорее всего, столкнутся с санкциями.

При этом источники уточнили, что США, вероятно, пока воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний.

Они отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен предпочитает не нападать на компании или отдельных лиц из таких стран, как Германия.

По его мнению, утверждают собеседники агентства, гораздо важнее найти дипломатическое решение и исправить последствия внешней политики экс-президента Дональда Трампа с его подходом "Америка прежде всего".

Во вторник у администрации президента США Джо Байдена наступал крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку проекта "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США. Тогда же Администрация Байдена вела переговоры с Берлином касательно будущего газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более чем год после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:44
В США начали строить электродуговую печь мощностью 1,5 млн т в год
11:34
Данные Госстата не отражают реального положения дел в экономике - Магомедов
11:06
АПК нуждается в конкретных действиях со стороны государства - мнение
10:53
Шмыгаль обсудил с послами стран ЕС особенности промышленного безвиза
10:32
ЕС решил расследовать импорт нержавеющего х/к проката из Индии и Индонезии
09:59
Арктические морозы обрушили американский экспорт СПГ
09:12
Teck Resources ускоряет работы над медным проектом в Чили
08:40
Минэнерго выступает за увеличение налога на выбросы СО2 для компенсации зеленого тарифа
08:02
Airbus закончил 2020 год с убытком в 1,1 млрд евро
18.02.21
17:56
Rio Tinto запускает в Канаде водородный проект по производству железа
17:38
Бензин в Украине продолжит дорожать
17:17
В ЕС озаботились защитой своего внутреннего рынка
16:55
Средние цены на железную руду в 2021 году составят 120 долл. за тонну – Fitch
16:32
Украина нарастила импорт э/энергии из РФ и Беларуси
16:16
КВСЗ выпустил в январе всего 23 вагона
15:50
Бизнес обеспокоен возможными злоупотреблениями при проверках в период карантина
15:34
Эксперты пророчат ископаемому топливу потерю рынков
15:12
Депутаты спасовали перед евробляхерами
14:55
Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%
14:34
Черкасский Азот" нарастил капитальные инвестиции на 66%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!