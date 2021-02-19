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Арктические морозы обрушили американский экспорт СПГ

19.02.21 09:59
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Арктические морозы, накрывшие Соединенные Штаты, обрушили экспорт сжиженного газа. Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время большинство скважин по добыче газа в стране приостановили работу. Поставки на СПГ-заводы снизились до четырехмесячного минимума, на заводах Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi — в 2−4 раза, до 210 млн кубометров в сутки.

При этом вырос спрос на газ внутри США. Так, в штате Техас жители жалуются на нехватку газа, электростанции сокращают мощность. Губернатор штата Грег Аббот потребовал от завода СПГ Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех.

В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC. Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас. В своем репортаже телеканал сообщил о смерти 37 человек в этом штате, некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.

МинПром

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