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Teck Resources ускоряет работы над медным проектом в Чили

19.02.21 09:12 , Металлоснабжение с сбыт
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Канадская компания Teck Resources сообщила, что ускоряет работы над медным проектом Quebrada Blanca Phase 2 (QB2) в Чили, чтобы компенсировать простои, вызванные эпидемией короновируса.

Компания была вынуждена остановить работы в марте 2020 г. и возобновить их только в третьем квартале. При этом дополнительные затраты на выполнение санитарных норм и потери из-за задержки строительства обошлись компании в $450-500 млн.

Тем не менее, Teck Resources заявляет, что общая стоимость проекта не изменилась и составит те же $5,2 млрд., что и планировалось. На начало 2021 г. проект находился в 40%-й готовности. В то же время, компания пока не может назвать точных сроков его завершения. До эпидемии коронавируса предполагалось получить первую продукцию во второй половине 2022 г.

Расширение рудника Quebrada Blanca даст возможность увеличить производство меди в концентрате на 316,4 тыс. т в год в течение первых пяти лет. Доля Teck Resources в проекте составляет 60%, остальное принадлежит японской компании Sumitomo (30%) и чилийской государственной компании Enami (10%).

МинПром

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