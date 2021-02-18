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Rio Tinto запускает в Канаде водородный проект по производству железа

18.02.21 17:56 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская корпорация Rio Tinto, германская металлургическая компания Stahl Holding Saar (SHS) и инжиниринговая группа Paul Wurth подписали соглашение о совместном исследовании возможности производства горячебрикетированного железа, восстановленного водородом, полученным с использованием возобновляемой энергии.

Rio Tinto в этом проекте будет представлять компания Iron Ore Company of Canada (IOC), в которой австралийская корпорация имеет 58,7% акций. В 2020 г. доля австралийцев в ее производстве составила 6 млн т окатышей и 4,9 млн т железорудного концентрата. Она берет на себя сырьевое обеспечение проекта.

Компания Paul Wurth имеет опыт получения водорода путем электролиза и строительства предприятий по производству восстановленного железа. А группа SHS, которой принадлежат германские компании Dillinger и Saarstahl, будет изучать варианты использования данного сырья в металлургическом производстве.

Как отмечают участники проекта, многие сталелитейные компании стремятся уменьшить выбросы углекислого газа благодаря использованию электропечей. Но высококачественного металлолома, нужного для получения качественной стали, уже сейчас не хватает. Вследствие этого единственным альтернативным вариантом становится горячебрикетированное железо, полученное с использованием водорода и возобновляемых источников энергии.

Участники проекта намерены составить его ТЭО к концу текущего года. Затем должно быть принято окончательное инвестиционное решение.

МинПром

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