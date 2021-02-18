Бензин в Украине продолжит дорожать С начала февраля стоимость нефти на европейском рынке повысилась на 14% или на 7-8 долларов США за баррель. При сравнении средних цен за первые две недели февраля относительно средней цены января - имеем рост в 9% или на 5 долларов США за баррель поэтому на рынке продолжается восходящий тренд.



Вслед за повышением цен на нефть на европейском рынке наблюдается дальнейший рост цен на нефтепродукты. Дизельное топливо повысилось в цене на 9% или 40 долларов США за тонну, а бензин на 8% или на 41 доллар США за тонну, что с учетом среднего курса НБУ за соответствующий период с учетом акцизного сбора и НДС составляет плюс 1300 и плюс 900 гривен за тонну соответственно. Таким образом, изменение стоимости на дизельное топливо и на бензин А-95 на европейском рынке дают предпосылки для роста цен на внутреннем оптовом рынке Украины на плюс 1,1 гривны за литр для дизельного топлива и на 0,7 гривен за литр для бензина А-95 относительно средних цен января.



Если сравнить цены на дизельное топливо и на бензин на европейском рынке за две недели - рост цен составил 12-14% или 62 и 65 доллара США за тонну соответственно. Что с учетом среднего курса НБУ по состоянию на даты с учетом акцизного сбора и НДС составляет плюс 2200 гривен за тонну для бензина и плюс 1800 гривен за тонну для дизельного топлива, что в пересчете дает плюс 1,5-1,6 гривны за литр вероятного удорожания в опте до конца месяца.



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