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В ЕС озаботились защитой своего внутреннего рынка

18.02.21 17:17 , Бизнес Цензор
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Европейская комиссия намерена занять в сфере торговли более решительную позицию в защите интересов и ценностей ЕС, в том числе с помощью новых торговых инструментов. Об этом сказал исполнительный зампред ЕК и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис, представляя новую торговую стратегию на ближайшие годы.

"Нам нужна открытая торговля на основе правил, чтобы помочь восстановить экономический рост и занятость после COVID-19. Торговая политика также должна полностью поддерживать экологические и цифровые преобразования нашей экономики и лидерство (ЕС) в глобальных усилиях по реформированию ВТО", - сказал В.Домбровскис, передает Интерфакс-Украина.

В.Домбровскис пояснил, что новая стратегия должна дать ЕС инструменты для защиты от недобросовестной торговой практики, под которой Брюссель обычно подразумевает государственное субсидирование, демпинг и неоправданные торговые барьеры.

"Мы придерживаемся курса, которому присущи открытость, стратегическое видение и напористость, который подчеркивает способность ЕС делать собственный выбор и формировать окружающий мир посредством лидерства и взаимодействия, отражая наши стратегические интересы и ценности", - добавил В.Домбровскис.

В пресс-релизе ЕК отмечается, что новая торговая стратегия включает ряд действий, направленных на применение более строгих правил мировой торговли и содействие восстановлению экономики ЕС. В частности, при реформе ВТО предлагается усилить правила против искажений конкуренции и восстановить обязывающую систему урегулирования споров.

ЕК также пишет, что объединенная Европа будет укреплять свои торговые союзы, такие как трансатлантическое партнерство, и уделять в торговле больше внимания непосредственным соседям и странам Африки.

МинПром

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