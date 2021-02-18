Средние цены на железную руду в 2021 году составят 120 долл. за тонну – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует средние цены на железную руду в 2021 году на уровне 120 долл./т. Об этом сообщил Hellenic Shipping News.
Fitch прогнозирует снижение стоимости сырья в первом полугодии 2021 года. Причиной является улучшение предложения на фоне замедления роста спроса. Рост добычи железной руды в Бразилии позволит ослабить ограничения предложения сырья.
Резкое восстановление спроса на руду в Китае может замедлиться в течение первого квартала. Производство стали сокращается зимой, когда потребители уменьшают закупки металлопродукции по высоким ценам на фоне запасов.
В 2022 году средняя стоимость сырья может опустится до 100 долл. /т, а к 2025 году – до 72 долл./т.
По мнению Fitch, после 2021 года цены на руду будут следовать тенденции на снижение. Как результат, к 2025 году стоимость сырья подешевеет из-за слабого спроса и высокого предложения.
Напомним, JPMorgan прогнозирует цены на железную руду в 2021 году на уровне 126 долл./т. Причинами являются высокий спрос на сырье и нехватка предложения.