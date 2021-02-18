Украина нарастила импорт э/энергии из РФ и Беларуси 17 февраля Украина увеличила импорт электроэнергии из России и Беларуси на 12,6% до 16,808 млн кВт-ч по сравнению с предыдущими сутками. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), передают Українські Новини.



Согласно им, за указанный период импорт из России увеличился на 16,8%, до 4,44 млн кВт-ч электроэнергии.



В свою очередь импорт электроэнергии из Беларуси 17 февраля увеличился на 11,2%, до 12,37 млн кВт-ч.



Данный объем импорта электроэнергии из России и Беларуси составляет около 3,6% от общего среднесуточного потребления электроэнергии.



17 февраля средняя температура воздуха по Украине составляла -18 градусов.



Также временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявляет, что для прекращения импорта электроэнергии из России и Беларуси объединенная энергосистема (ОЭС) Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).



Министерство энергетики намерено синхронизировать объединенную энергосистему (ОЭС) Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в 2023 году.



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