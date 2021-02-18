КВСЗ выпустил в январе всего 23 вагона Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе 2021 года сократил производство грузовых вагонов на 90,9% по сравнению с январем 2020 года – до 23 единиц.



Об этом сообщает "Кременчуцька газета" со ссылкой на данные предприятия.



За месяц КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона, как и в январе прошлого года.



Локомотивов завод также не собирал, как и в январе 2020. Также сообщается, что в феврале предприятие будет работать 11 дней.



Как сообщал GMK Center, по итогам 2020 года КВСЗ сократил производство грузовых вагонов на 70% по сравнению с 2019 годом – до 1569 единиц. В декабре предприятие произвело лишь 13 вагонов, тогда как в ноябре – 99 единиц.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



