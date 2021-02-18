КВСЗ выпустил в январе всего 23 вагона

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе 2021 года сократил производство грузовых вагонов на 90,9% по сравнению с январем 2020 года – до 23 единиц.
Об этом сообщает "Кременчуцька газета" со ссылкой на данные предприятия.
За месяц КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона, как и в январе прошлого года.
Локомотивов завод также не собирал, как и в январе 2020. Также сообщается, что в феврале предприятие будет работать 11 дней.
Как сообщал GMK Center, по итогам 2020 года КВСЗ сократил производство грузовых вагонов на 70% по сравнению с 2019 годом – до 1569 единиц. В декабре предприятие произвело лишь 13 вагонов, тогда как в ноябре – 99 единиц.