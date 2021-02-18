Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

КВСЗ выпустил в январе всего 23 вагона

18.02.21 16:16 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе 2021 года сократил производство грузовых вагонов на 90,9% по сравнению с январем 2020 года – до 23 единиц.

Об этом сообщает "Кременчуцька газета" со ссылкой на данные предприятия.

За месяц КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона, как и в январе прошлого года.

Локомотивов завод также не собирал, как и в январе 2020. Также сообщается, что в феврале предприятие будет работать 11 дней.

Как сообщал GMK Center, по итогам 2020 года КВСЗ сократил производство грузовых вагонов на 70% по сравнению с 2019 годом – до 1569 единиц. В декабре предприятие произвело лишь 13 вагонов, тогда как в ноябре – 99 единиц.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:17
В ЕС озаботились защитой своего внутреннего рынка
16:55
Средние цены на железную руду в 2021 году составят 120 долл. за тонну – Fitch
16:32
Украина нарастила импорт э/энергии из РФ и Беларуси
15:50
Бизнес обеспокоен возможными злоупотреблениями при проверках в период карантина
15:34
Эксперты пророчат ископаемому топливу потерю рынков
15:12
Депутаты спасовали перед евробляхерами
14:55
Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%
14:34
Черкасский Азот" нарастил капитальные инвестиции на 66%
14:12
Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти на фоне роста цен
13:54
Экономика стран ОЭСР обвалилась до рекордных значений
13:41
Ведущий производитель стали в Турции нарастил прибыль на 25%
13:14
Цена автогаза в Украине немного снизилась
12:55
Нафтогаз решил продавать населению еще и электроэнергию
12:33
В Кабмине растолковали понятие промышленный безвиз
12:13
Криклий пообещал отремонтировать 20 тыс. км государственных дорог
11:52
Глобальная добыча меди упала на 2% из-за коронавируса
11:32
Цены на нефть достигли 13-месячного максимума
11:17
Суд требует остановить работу меткомбината Ilva
11:04
Украина должна активизировать усилия в направлении водородных проектов
10:54
Eurofer прогнозирует восстановление спроса на трубы
17.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!