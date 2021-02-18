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Бизнес обеспокоен возможными злоупотреблениями при проверках в период карантина

18.02.21 15:50 , Бизнес Цензор
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Европейская бизнес-ассоциация опасается злоупотреблений со стороны контролирующих органов во время карантина.

Как сообщает пресс-служба ЕБА, новое постановление, в частности, запрещает работу бизнеса, который обслуживает посетителей без средств индивидуальной защиты (защитных масок или респираторов), которые прикрывают нос и рот.

"То есть, исходя из формулировки, если бизнес обслуживает клиента без маски, ему угрожает не штраф, а закрытие, что может быть основанием для злоупотреблений со стороны контролирующих органов", – пояснили в ассоциации.

По мнению ее экспертов, правительству следует уточнить данную формулировку в постановлении №1236 или убрать это положение из документа.

Кроме этого, обнародованное постановление о карантинных ограничениях устанавливает ограничение или запрет на проведение массовых (развлекательных, спортивных, рекламных и других) мероприятий, помимо проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мер Украины.

"В то же время ограничивается работа выставочных центров. Но такие бизнесы имеют значительную налоговую нагрузку по налогу на землю, при этом в период длительных карантинных мер они лишены возможности вести хозяйственно-экономическую деятельность", – указали в ЕБА.

По мнению ассоциации, что целесообразным было бы разрешить проведение массовых мероприятий в помещениях выставочных центров при соблюдении всех санитарных норм. ЕБА также предлагает во время карантина разрешить продажу электротоваров для уборки и дезинфекции помещений или территорий.

В то же время ЕБА отметила, что правительство прислушалось ко многим предложениям бизнеса в отношении карантинных ограничений, которые вводятся в Украине с 24 февраля.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений до 30 апреля 2021 года, установив на всей территории страны "желтый уровень" эпидемиологической опасности. Соответствующее постановление от 17 февраля обнародовано на правительственном портале.

МинПром

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