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Эксперты пророчат ископаемому топливу потерю рынков

18.02.21 15:34 , Металлургпром
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Обязательства международной политики по ограничению изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов, быстрого снижения стоимости возобновляемых источников энергии и социальных изменений приведут к заметному снижению спроса на уголь, нефть и затем на газ в ближайшие десятилетия.

Экспортеры ископаемого топлива столкнутся с потерей ВВП, государственных доходов и экспортных поступлений в результате перехода к экономике с более низким уровнем выбросов углерода в ближайшие десятилетия. Об этом говорится в новом обзоре Fitch Ratings.

По мнению рейтингового агентства, в числе наиболее подверженных риску суверенных бумаг те, кто не готовится к переходу на углеродонейтральную экономику должным образом, увеличивая риск неокупаемых активов, связанный с изменением климата, который может привести к понижению рейтингов, поскольку последствия станут более ясными, более значительными и существенными.

"Уголь столкнётся с более быстрой и полной потерей рынка, чем нефть и особенно газ. Сначала будут вытеснены высокозатратные производители. Политическая нестабильность и рост финансовых затрат могут усугубить проблемы", - предупредили в Fitch, добавив, что переход будет таким же шоком для доходов от углеводородов, как в 2013–2016 годах и в 2018–2020 годах.

Напомним, что на прошлой неделе крупнейшая нефтедобывающая компания Shell сообщила об огромных убытках после того, как пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть. Теперь Shell хочет расширить свой бизнес по производству биотоплива, водорода и гидроэнергетики, поскольку испытывает растущее давление со стороны инвесторов и кредиторов.

МинПром

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