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Черкасский Азот" нарастил капитальные инвестиции на 66%

18.02.21 14:34 , Украинские новости
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В 2020 году по сравнению с 2019 годом предприятие "Азот" (Черкассы), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, увеличило капитальные инвестиции на 66%, до 324,1 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"324,1 млн гривен капитальных инвестиций в 2020 году – это на 66% больше уровня финансирования в 2019 году. Мы продолжаем техническое переоснащение действующих производств, модернизацию и развитие наших ключевых промышленных площадок. В 2020 году мы реализовали несколько важных инвестпроектов. Цель капинвестиций остается неизменной – безопасность и надежность производства, снижение себестоимости продукции, повышение эффективности производства и, наконец, увеличение маржинальности бизнеса в целом. 157,4 млн гривен было направлено на проведение капитальных ремонтов, 88,6 млн гривен инвестировано в завершение начатых ранее программ, 72,5 млн гривен направлено на выполнение текущих мероприятий по модернизации. Восстановление и модернизация основных фондов предприятия остаются приоритетными", – подчеркнул председатель правления предприятия Виталий Скляров.

По его словам, капитальные инвестиции позволяют предприятию оставаться конкурентоспособным как на украинском рынке, так и на глобальных рынках.

Согласно сообщению наиболее масштабными проектами (инвестициями в основные фонды) "Азота" в 2020 году стали: модернизация цеха М-5 (инвестиции - 18 млн гривен); монтаж установки растворения некондиционного карбамида в цехе М-2 (11,3 млн гривен); капремонт и модернизация в цехе очистки промышленных и сточных вод (7,5 млн гривен); монтаж линии мелкой фасовки карбамида и вагононопогрузчика в цехе М-2 (5,4 млн гривен).

В 2020 году "Азот" произвел 1,748 млн тонн азотных минеральных удобрений, что на 11,6% больше, чем в 2019 году.

В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 513,2 тыс. тонн, товарного карбамида – 575,2 тыс. тонн, карбамидо-аммиачной смеси (КАС) – 644 тыс. тонн, аммиачной воды – 16,1 тыс. тонн, также за отчетный период предприятие произвело 905,7 тыс. тонн аммиака и 653,8 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, которые являются сырьем для производства азотных удобрений.

Черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

МинПром

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