Экономика стран ОЭСР обвалилась до рекордных значений Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в четвертом квартале 2020 года вырос на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев.

Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Интерфакс-Украина.



Экономика стран ОЭСР продолжила восстанавливаться после беспрецедентного падения в первом полугодии, вызванного введением ограничительных мер из-за пандемии, однако темпы роста замедлились по сравнению с 9,2% в третьем квартале.



Экономика стран G7 в минувшем квартале выросла на 0,8% после скачка на 9,2% в июле-сентябре.



Среди государств G7 в октябре-декабре прошлого года рост ВВП был зафиксирован в Японии (3%), Канаде (1,9%), США и Великобритании (по 1%), Германии (0,1%). Тем временем экономика Италии снизилась на 2%, Франции - на 1,3%. В третьем квартале ВВП этих двух стран подскочил на 16% и 18,5% соответственно.



Экономика Европейского Союза в прошедшем квартале снизилась на 0,6% после роста на 12,4% тремя месяцами ранее. ВВП еврозоны в октябре-декабре сократился на 0,6% после увеличения на 11,5%.



По итогам 2020 года ВВП стран ОЭСР упал на 4,9% - максимум с начала наблюдений в 1962 году. Среди стран G7 годовое падение ВВП составило от 3,5% (в США) до 9,9% (в Великобритании). Заметное снижение экономики было зафиксировано во Франции (-8,2%) и Италии (-8,9%).



Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.



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