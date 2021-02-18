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Цена автогаза в Украине немного снизилась

18.02.21 13:14 , enkorr
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Консолидированная сеть АЗС "Приват", владеющая самым большим количеством газовых модулей, 18 февраля перешла к снижению розничных цен на автогаз. Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, группа снизила цены в среднем на 3-6 копеек – до 14,71-14,72 грн за литр. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где этот вид топлива подешевел на 35 коп. – до 14,40 грн/л. В Житомирской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях снижение цены составило 30 копеек за литр, в некоторых других регионах – 10 коп./л.

Кроме того, цены снизила сеть "Татнефть-АЗС-Украина": в Полтавской и Харьковской областях розничная цена опустилась на 6 коп. – до 14,94 грн/л.

В то же время сети "БРСМ-Нафта", BVS, "Авантаж 7", "Овис", SUNOIL, Motto и "Катрал" повысили цены на 5-25 копеек за литр.

По данным "А-95", стоимость сжиженного газа на аукционах отечественных производителей с 11 февраля снизилась на 600-1800 грн за тонну. При этом оптовые цены на ГНС за этот период уменьшились на 210 грн – до 24 750 грн за тонну.

Напомним, с начала января средняя розничная цена газа выросла на 23% или на 2,90 грн за литр, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30%.

МинПром

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