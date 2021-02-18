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Нафтогаз решил продавать населению еще и электроэнергию

18.02.21 12:55 , Интерфакс Украина
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"Нафтогаз" за ближайшие пять лет намерен нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35% и выйти на розничных рынок электроэнергии. Об этом сообщил директор дивизиона "Розничная торговля" Максим Рабинович на презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы говорим, что 9% рынка в поставке уже есть у группы "Нафтогаз". На рынке всего 12,5 млн клиентов. Наши амбиции – иметь, минимум, 30% (на плане презентации – 35% до 2025 года, – ред.)", – сказал он.

По словам М.Рабиновича, с начала открытия газового рынка для населения группа прирастила 600 тыс. новых клиентов – до 850 тыс., еще 500 тыс. клиентов, – как поставщика последней надежды. На конец 2021 года группа планирует иметь 1,41 млн клиентов, 2022-го – 2,06 млн, 2023 – 2,48 млн, 2024 – 2,87 млн.

Он также сообщил, что "Нафтогаз" намерен в 2022 году выйти на розничный рынок электроэнергии и энергоэффективности.

"Мы хотим представлять не только газовый бизнес как ресурс, а все ресурсы, которые нужны нашим клиентам. В 2020 году мы стали газовым поставщиком, на втором этапе – стать поставщиком энергетических услуг", – сказал М.Рабинович.

При этом он выразил надежду, что рынок электроэнергии "в ближайшее время станет свободным от ПСО", а также отметил, что группа уже реализует пилотные проекты по энергоэффективности. Помимо этого, М.Рабинович отметил интерес группы к участию в рынке тепла после его открытия.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов 7,3 млрд долл. в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза.

МинПром

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