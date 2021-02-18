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В Кабмине растолковали понятие промышленный безвиз

18.02.21 12:33 , Укринформ
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Сейчас комплексный процесс установления "промышленного безвиза" происходит в трех секторах промышленной продукции, однако после признания от ЕС эта практика распространится на все виды промышленной продукции.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала "Прямой", сообщает пресс-служба министерства в Фейсбуке.

Министр отметил, что подготовка к подписанию "промышленного безвиза» - это сложный и комплексный подход.

"К переговорам привлечены примерно 10 органов центральной исполнительной власти, которые координируются Минэкономики. Это органы метрологии, аккредитации, Госпродпотребслужбы с рыночным надзором, Министерства окружающей среды по экологическим вопросам, Минэнергетики. Уже проведены 15 предварительных оценочных комиссий. Наша задача - чтобы оценочная миссия уехала с пониманием, что наша система правильно урегулирована, что есть оборудование и возможность оценки, что наши органы отвечают системе оценки ЕС", - рассказал И.Петрашко.

По его словам, продукция, произведенная в Украине, если она попадает на рынок ЕС нуждается в повторной сертификации, однако с "промышленным безвизом" все будет происходить намного проще. Украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

"Промышленный безвиз - это очень амбициозная цель. Это процесс, который мог начаться еще 15 лет назад. Однако наконец он имеет действительно мощные результаты и прогнозируемые перспективы ", - добавил министр.

Как известно, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 17 февраля, что Украина надеется в этом году подписать с Европейским Союзом соглашение о "промышленном безвизе", который откроет широкие возможности для малого и среднего бизнеса.

Как сообщалось, в конце октября прошлого года начала работу предварительная оценочная миссия ЕС относительно готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА, "промышленный безвиз").

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения соглашения о "промышленном безвизе". Ранее в правительстве заявляли, что потенциально ACAA может охватить примерно пятую часть украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.

МинПром

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