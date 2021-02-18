Глобальная добыча меди упала на 2% из-за коронавируса Согласно оценкам U.S. Geological Survey (USGS) объем мировой добычи меди в концентрате составил в 2020 г. около 20 млн т, что на 2% уступает показателю предыдущего года.



Основной причиной сокращения производства в прошлом году стала эпидемия коронавируса, из-за которой в ряде стран функционирование медных рудников было приостановлено на несколько недель или даже на месяцы.



Эти ограничения больше всего затронули Америку. Так, в Перу добыча меди сократилась на 10,6% по сравнению с 2019 г., до 2,2 млн т, в Чили — на 1,6%, до 5,7 млн т, в Мексике — на 3,5%, до 690 тыс. т и в США — на 4,8%, до 1,2 млн т. Из первой десятки производителей снизила свои показатели также Австралия — на 6,9%, до 870 тыс. т.



В то же время африканские страны (ДР Конго и Замбия) и СНГ (Россия и Казахстан) продемонстрировали рост в 2020 г. По данным USGS, в России в прошлом году было добыто около 850 тыс. т меди, что на 6,1% больше, чем годом ранее, а в Казахстане — 580 тыс. т (рост на 3,2%).



Китайская медедобывающая отрасль завершила 2020 г. в небольшом плюсе. По оценкам USGS, китайские компании произвели около 1,7 млн. т меди в концентрате, что на 1,1% больше, чем годом ранее.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



