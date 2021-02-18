Цены на нефть достигли 13-месячного максимума Цены на нефть в четверг, 18 февраля, снова выросли, достигнув 13-месячного максимума. Опасения, что редкое похолодание в Техасе может нарушить добычу нефти в США на несколько дней или даже недель, вызвали новые покупки.



Об этом сообщает агентство Reuters.



Нефть марки Brent подорожала на 1,4%, до 65,23 долларов за баррель к 05:24 по Гринвичу, достигнув максимума с 20 января 2020 года. Фьючерсы на нефть марки WTI (Западный Техас, США) прибавили 1,1% до 61,80 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с 8 января 2020 года.



Оба эталона выросли примерно на 1 доллар в среду и подорожали более чем на 6% с момента закрытия в прошлый четверг.



Производители и переработчики нефти в Техасе закрыты пятый день подряд, после нескольких дней сильного холода. Губернатор приказал запретить экспорт природного газа из штата, чтобы попытаться ускорить восстановление производства электроэнергии.



По мнению аналитиков Wood Mackenzie, была прекращена добыча нефти в объеме около 1 миллиона баррелей в сутки, и могут пройти недели, прежде чем она будет полностью восстановлена.



"Цены на нефть снова выросли из-за ожиданий того, что сбои в работе техасских производителей и нефтепереработчиков из-за холодов могут продлиться какое-то время", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.



По его словам, надежды на новый экономический стимул в США и более широкое внедрение вакцины COVID-19 могут привести к дальнейшему росту цен на нефть. Он прогнозирует, что WTI может протестировать ключевой уровень в 65 долларов.



Рост цен на нефть в последние месяцы также был поддержан сокращением мировых поставок, в основном из-за сокращения добычи группой ОПЕК+.



Напомним, на американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.



Отметим, мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель - уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики считают подорожание несколько преждевременным.



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