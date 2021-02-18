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Суд требует остановить работу меткомбината Ilva

18.02.21 11:17 , Металлоснабжение и сбыт
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Региональный административный суд итальянской провинции Лечче потребовал, чтобы металлургический комбинат Ilva (ArcelorMittal Italia) в г. Таранто в течение 60 дней прекратил работу доменных печей, конвертеров, коксовых батарей, аглофабрики и других подразделений по обработке сырья.

Заявляется, что данное решение принято с целью предотвращения выбросов вредных веществ и в интересах сохранения здоровья жителей города.

Собственники комбината, корпорация ArcelorMittal и итальянская государственная инвестиционная корпорация Invitalia немедленно обжаловали это неожиданное для них решение в Государственном совете Италии.

Ожидается, что новое правительство страны, недавно утвержденное парламентом, отменит судебный вердикт, исполнение которого приведет к закрытию предприятия и прекращению реализации проекта его широкомасштабной модернизации. Тем не менее сообщение о вынесении данного судебного решения вызывало изрядный переполох на итальянском рынке стали и способствовало повышению цен на листовой прокат.

Комбинат Ilva является одним из крупнейших производителей горячекатаного проката в Европе. Планировалось, что в 2021 г. он доведет объем выпуска до около 5 млн т.

МинПром

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