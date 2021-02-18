Украина должна активизировать усилия в направлении водородных проектов Украине необходимо активизировать усилия в направлении водородных проектов. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Официально Украина планирует отказаться от ископаемых видов топлива к 2070 году. И нам впору подумать о разработке портфеля проектных решений в сфере водородных технологий, ведь в 2023 году украинская энергосистема может быть интегрирована в общеевропейскую", - сказал он.



Д.Шпенов напомнил, что во всем мире 228 водородных проекта ожидают старта финансирования. Из них 126 проектов планируется реализовать в Европе. Это 55% от их общего числа. В целом объем инвестиций в водородные технологии составляет 1,4% от всех вложений в энергетику. Европа является флагманом в водородных преобразованиях, именно Германия впервые применила цепочки водородных поставок и запустила водородные поезда. Электролизеры, установленные на территории ЕС, вырабатывают 0,1 ГВт энергии. В ближайшие 10 лет эту мощность планируется увеличить до 40 ГВт.



Кроме водородных проектов европейцы активно форсируют декарбонизацию производства стали. И в этом процессе также планируются использовать водород. Бюджет ЕС на декарбонизацию предусматривает выделение к 2050 году 100 млрд евро государственных инвестиций.



Китай в конце 2020-го заявлял о том, что планирует перенаправить производственный потенциал на безуглеродное производство и вложить в безуглеродные технологии около 5 трлн долл. Как видно, маркеры будущего четко расставлены.



"Вопрос в том, какое место в этом мире будущего будет занимать Украина. Нашему государству пора проснуться и серьезно заняться финансированием зеленого перехода в промышленности. Иначе уже через 10 лет мы рискуем остаться на галерке высокотехнологичного мира", - предостерегает Д.Шпенов.



МинПром



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