Будущее развития украинской экономики напрямую зависит от локализации - мнение Будущее развития национальной экономики напрямую зависит от принятия Верховной Радой законопроекта о локализации. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"Надеюсь, что у парламента хватит политической воли проголосовать за законопроект о локализации во втором чтении. Этого ждут украинские промышленники. Локализация позволит им найти разумный баланс с импортерами промышленной продукции. Узбекистан, благодаря такой политике, создал автопром с нуля. Зарубежные автопроизводители открыли производства, обеспечили себе стабильный рынок сбыта, а Узбекистан получил прирост ВВП и сотни тысяч рабочих мест", - сказал он.



С.Магера напомнил, что по оценкам экспертов, внедрение локализации может дать + 3,9% к росту ВВП в течение пяти лет. При этом рост продукции перерабатывающей промышленности составит 10,7%, поступления в бюджет вырастут на 8,2%, будет сохранено 200 тыс и создано 62,5 тыс рабочих мест. При этом импорт сократится на 13,2%.



"Меня однозначно смущает резкая позиция Европы относительно попыток Украины защитить интересы нашей промышленности с помощью механизма локализации. Сегодня доля импорта в украинских госзакупках составляет около 38%, в ЕС этот показатель всего 5-8%. Какие могут быть претензии к нам?!", - отметил нардеп.



С.Магера также напомнил, что ко второму чтению в законопроект внесли поправки, и смягчили условия локализации. В 2021 году она составит 10% с ежегодным повышением на 5% до уровня 40%, на котором она будет оставаться в течение 10 лет. Кабмин получает право увеличивать на 10% и уменьшать на 5% требование уровня локализации на следующий год, и формировать дополнительный перечень продукции для локализации. На уникальную технику возможно понижение локализации до нуля.



МинПром



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