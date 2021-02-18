ThyssenKrupp отказал Liberty Steel в покупке стального подразделения Крупнейший производитель стали в Германии концерн ThyssenKrupp в среду завершил переговоры с Liberty Steel о возможном приобретении ThyssenKrupp Steel Europe, отметив, что продажа немецкого сталелитейного бизнеса британской компании Liberty Steel не состоится.



«Мы открыли дверь для переговоров, но в итоге наши представления о стоимости компании и структуре сделки сильно разошлись. Поэтому мы решили прекратить переговоры. Мы сожалеем об этом, потому что рассматривали Liberty Steel как серьезную перспективу», - заявил Доктор Клаус Кейсберг.



Три недели назад Liberty Steel представила ThyssenKrupp обновленное, необязательное предложение о приобретении активов ThyssenKrupp Steel Europe. Компания внимательно изучила это предложение от Liberty. Между thyssenkrupp и Liberty Steel состоялся тесный обмен мнениями по ряду сложных вопросов. В результате, однако, не удалось найти общего решения для основных требований ThyssenKrupp, говорится в сообщении немецкого концерна.



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В ThyssenKrupp заявили, что теперь будут развивать свое сталелитейное подразделение самостоятельно самостоятельно.



Компания Thyssenkrupp Steel Europe впервые за много месяцев показала хорошую прибыль и в концерне решили продолжить реконструкцию и модернизацию сталелитейных заводов в Германии ускоренными темпами.



Сталелитейное подразделение группы, которое вроде как продается, а теперь могут выделить и сохранить в составе концерна, получило скорректированную операционную прибыль в размере 20 миллионов евро (24 миллиона долларов) в первом квартале по сравнению с убытком в 127 миллионов за тот же период прошлого года.



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