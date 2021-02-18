Несмотря на кризис предприятия ГМК повысили зарплаты сотрудникам По итогам 2020-го уровень зарплат в горно-металлургическом комплексе превысил среднюю по Украине и среднюю в промышленности. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.



В частности он рассказал, что в сегменте добычи железной руды зарплата выросла на 9,9% – до 17,8 тыс грн; на производстве кокса – на 5%, до 18,7 тыс грн; в черной металлургии – на 3,3%, до 17,4 тыс грн. Немного снизился уровень зарплат на производстве труб — на 0,1%, до 13,2 тыс. грн, и в цветной металлургии — на 1,6%, до 10,6 тыс. грн.



"Рост зарплат в отрасли стал возможен во многом благодаря эффективной антикризисной активности промсектора. Промышленности удалось сохранить бесперебойное производство в период карантина", - отметил нардеп.



М.Магомедов обратил внимание на то, что рост среднего показателя по отрасли имеет прямую зависимость от активностей промышленных лидеров. На "АрселорМиттал Кривой Рог" средняя зарплата увеличилась на 5,5% – до 19,1 тыс грн; на предприятиях "Метинвеста" - на 4%, и остается на 10% выше, чем в среднем по отрасли; на Ferrexpo средняя зарплата выросла более чем 10%, до 20 тыс грн. На Криворожском ЖРК оплату труда повышали дважды: с 1 сентября тарифные ставки и должностные оклады подняли на 10-25%, затем с 1 октября – еще на 10%.



"Если говорить об уровне зарплат в Украине, по итогам 2020 года, по сравнению с 2019 годом, средняя реальная зарплата выросла на 10,1%, номинальная - на 15,6%, до 14,2 тыс грн. И в 2021 году по разным оценкам средняя реальная зарплата может вырасти на 18,2%. Причем наиболее динамично она будет расти во втором полугодии", - считает нардеп.



"Таким образом, металлурги в который раз показали, что несмотря на трудности, являются социально ответственными работодателями. С учетом высокого уровня трудовой миграции, удержать высококвалифицированных специалистов в Украине с каждым годом становится все сложнее. Поэтому важно сохранять в отрасли конкурентные зарплаты", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



