Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Несмотря на кризис предприятия ГМК повысили зарплаты сотрудникам

18.02.21 10:36
печать
размер текста:

По итогам 2020-го уровень зарплат в горно-металлургическом комплексе превысил среднюю по Украине и среднюю в промышленности. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.

В частности он рассказал, что в сегменте добычи железной руды зарплата выросла на 9,9% – до 17,8 тыс грн; на производстве кокса – на 5%, до 18,7 тыс грн; в черной металлургии – на 3,3%, до 17,4 тыс грн. Немного снизился уровень зарплат на производстве труб — на 0,1%, до 13,2 тыс. грн, и в цветной металлургии — на 1,6%, до 10,6 тыс. грн.

"Рост зарплат в отрасли стал возможен во многом благодаря эффективной антикризисной активности промсектора. Промышленности удалось сохранить бесперебойное производство в период карантина", - отметил нардеп.

М.Магомедов обратил внимание на то, что рост среднего показателя по отрасли имеет прямую зависимость от активностей промышленных лидеров. На "АрселорМиттал Кривой Рог" средняя зарплата увеличилась на 5,5% – до 19,1 тыс грн; на предприятиях "Метинвеста" - на 4%, и остается на 10% выше, чем в среднем по отрасли; на Ferrexpo средняя зарплата выросла более чем 10%, до 20 тыс грн. На Криворожском ЖРК оплату труда повышали дважды: с 1 сентября тарифные ставки и должностные оклады подняли на 10-25%, затем с 1 октября – еще на 10%.

"Если говорить об уровне зарплат в Украине, по итогам 2020 года, по сравнению с 2019 годом, средняя реальная зарплата выросла на 10,1%, номинальная - на 15,6%, до 14,2 тыс грн. И в 2021 году по разным оценкам средняя реальная зарплата может вырасти на 18,2%. Причем наиболее динамично она будет расти во втором полугодии", - считает нардеп.

"Таким образом, металлурги в который раз показали, что несмотря на трудности, являются социально ответственными работодателями. С учетом высокого уровня трудовой миграции, удержать высококвалифицированных специалистов в Украине с каждым годом становится все сложнее. Поэтому важно сохранять в отрасли конкурентные зарплаты", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:17
Суд требует остановить работу меткомбината Ilva
11:04
Украина должна активизировать усилия в направлении водородных проектов
10:54
Eurofer прогнозирует восстановление спроса на трубы
10:45
Будущее развития украинской экономики напрямую зависит от локализации - мнение
10:14
ThyssenKrupp отказал Liberty Steel в покупке стального подразделения
09:53
Rio Tinto отчиталась о росте прибыли на фоне высоких цен на руду
09:03
Пандемия привела к резкому росту глобального долга
08:54
Создание Фонда декарбонизации позволит избежать нецелевого использования эконалога
08:22
В 2020 Северодонецкий Азот увеличил выпуск удобрений в 2,2 раза
08:09
Украина должна прекратить импорт электроэнергии - Гриб
17.02.21
17:57
Шмыгаль надеется подписать промышленный безвиз с ЕС до конца года
17:02
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
16:48
Из-за карантина январские автопродажи в Европе снизились на 24%
16:30
Чиновники УЗ украли 4,5 млн грн на ремонте пригородного вокзала
16:01
В прошлом году Метинвест начал производство 54 новых видов продукции
15:59
Повышение тарифа на передачу электроэнергии добьет промышленность - мнение
15:34
BHP Group сообщила о рекордной прибыли за 7 лет
15:11
Импортные пошлины стран Персидского залива не коснутся Украины - Шпенов
14:53
Японские металлурги намерены усилить борьбу с выбросами
14:35
Метинвест увеличил свою долю в СевГОКе до 100%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!