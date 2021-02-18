Создание Фонда декарбонизации позволит избежать нецелевого использования эконалога Создание Фонда декарбонизации в составе спецфонда госбюджета – не только соответствует международной практике, но позволить избежать нецелевого использования экологических средств на другие нужды. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Сейчас эконалог растворяется в бездонной яме бюджетов разных уровней и абсолютно не работает на экологию", - сказал он.



Политик считает, что в законодательстве необходимо четко прописать целевой подход в вопросе использования государством средств, полученных от уплаты экоплатежей. "Это поможет нам начать движение по пути выполнения целей European Green Deal по достижению климатической нейтральности к 2050 году", - уверен нардеп.



С.Магера обратил внимание на то, что разговоры о создании Фонда декарбонизации в Украине идут уже год, но дальше слов дело не идет.



"В канцелярии Рады сейчас лежит законопроект, который предусматривают изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для запуска процесса. Но рассматривать его не спешат. А ведь это не только о защите окружающей среды… Это, в первую очередь, о стимулах для модернизации предприятий и теплосетей, удешевлении переработки бытовых отходов", - отметил нардеп, добавив, что создание Фонда декарбонизации дало бы дополнительный импульс для развития украинской экономики.



МинПром



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