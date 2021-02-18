Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Создание Фонда декарбонизации позволит избежать нецелевого использования эконалога

18.02.21 08:54
печать
размер текста:

Создание Фонда декарбонизации в составе спецфонда госбюджета – не только соответствует международной практике, но позволить избежать нецелевого использования экологических средств на другие нужды. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Сейчас эконалог растворяется в бездонной яме бюджетов разных уровней и абсолютно не работает на экологию", - сказал он.

Политик считает, что в законодательстве необходимо четко прописать целевой подход в вопросе использования государством средств, полученных от уплаты экоплатежей. "Это поможет нам начать движение по пути выполнения целей European Green Deal по достижению климатической нейтральности к 2050 году", - уверен нардеп.

С.Магера обратил внимание на то, что разговоры о создании Фонда декарбонизации в Украине идут уже год, но дальше слов дело не идет.

"В канцелярии Рады сейчас лежит законопроект, который предусматривают изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для запуска процесса. Но рассматривать его не спешат. А ведь это не только о защите окружающей среды… Это, в первую очередь, о стимулах для модернизации предприятий и теплосетей, удешевлении переработки бытовых отходов", - отметил нардеп, добавив, что создание Фонда декарбонизации дало бы дополнительный импульс для развития украинской экономики.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:03
Пандемия привела к резкому росту глобального долга
08:22
В 2020 Северодонецкий Азот увеличил выпуск удобрений в 2,2 раза
08:09
Украина должна прекратить импорт электроэнергии - Гриб
17.02.21
17:57
Шмыгаль надеется подписать промышленный безвиз с ЕС до конца года
17:02
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
16:48
Из-за карантина январские автопродажи в Европе снизились на 24%
16:30
Чиновники УЗ украли 4,5 млн грн на ремонте пригородного вокзала
16:01
В прошлом году Метинвест начал производство 54 новых видов продукции
15:59
Повышение тарифа на передачу электроэнергии добьет промышленность - мнение
15:34
BHP Group сообщила о рекордной прибыли за 7 лет
15:11
Импортные пошлины стран Персидского залива не коснутся Украины - Шпенов
14:53
Японские металлурги намерены усилить борьбу с выбросами
14:35
Метинвест увеличил свою долю в СевГОКе до 100%
14:13
В США цены на сталь опять пошли вверх
13:54
ЕС направит на водородные проекты примерно 150 млрд долл.
13:35
Энергомашспецсталь обеспечила себя заказами на весь год
13:14
Метинвест направит на выплату дивидендов 200 млн долл.
12:51
Сегодня в Украине вернут карантинные зоны
12:34
Rio Tinto урегулировала вопрос об энергоснабжении своего завода в Исландии
12:14
Страны Персидского залива задумались о защите своих металлургов
16.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!