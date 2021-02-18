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В 2020 Северодонецкий Азот увеличил выпуск удобрений в 2,2 раза

18.02.21 08:22
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По итогам работы в 2020 году "Северодонецкое объединение "Азот" увеличило выпуск минеральных удобрений в 2,2 раза – до 843,16 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF Дмитрия Фирташа.

В частности, предприятием выпущено 444,38 тыс. тонн аммиачной селитры, 352,04 тыс. тонн карбамида, 4,42 тыс. тонн аммиака водного технического, 42,32 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь). Также произведено 432,86 тыс. тонн аммиака, 7,49 тыс. тонн диоксида углерода жидкого, 19,08 тыс. куб. м кислорода медицинского газообразного в баллонах.

"По сравнению с 2019 годом мы более чем в два раза нарастили выпуск минеральных удобрений. Такие показатели стали результатом восстановления на предприятии полного производственного цикла, запуска в работу цеха производства аммиака 1-А. Мы отмечаем рост по всем выпускаемым продуктам. Важным моментом стала возможность, благодаря возобновлению собственного производства аммиака, включить в работу мощности цеха производства карбамида", – прокомментировал глава правления предприятия Леонид Бугаев.

Он пояснил, что росту производства способствовал ряд факторов, в том числе снижение цен на основное сырье – природный газа.

"Еще один фактор, ключевой именно для Северодонецкого "Азота" – восстановление надежного электроснабжения. Предприятие является потребителем электроэнергии 1-й категории, для его работы нужны два независимых источника электроэнергии. Это условие было выполнено с введением в эксплуатацию в 2020 году подстанции "Кременская": "Азот", а вместе с ним вся Луганская область, были снова подключены к Объединенной энергосистеме Украины", – отмечается в сообщении.

МинПром

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